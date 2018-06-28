Волгоград, 28 июня, 2018, 17:00 — ИА Регнум. Матч между сборными Японии и Польши начался на стадионе «Волгоград-Арена» в 17:00 28 июня, передает корреспондент ИА REGNUM. Команды играют в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2018. По итогам первых двух игр Япония лидирует в группе (четыре очка), а польская команда занимает последнее, четвертое место (ноль очков).

Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщик сборной Японии

Для Польши эта игра ничего не решает: сборная проиграла уже два матча и утратила всякие шансы на выход из группы. Вместе с тем, матч обещает быть интересным: скорее всего, сборная Польши все-таки постарается набрать хотя бы три очка, а форвард поляков, игрок мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски (он в стартовом составе) — забить хотя бы один мяч на чемпионате мира. Сборная Японии, хоть формально и занимает первое место, также не застрахована от вылета с чемпионата мира. На выход из группы претендуют также сборные Сенегала (команда пока набрала также четыре очка) и Колумбии (три очка). Эти команды сыграют между собой 28 июня.

Отметим, что сегодня в Волгограде жарко — температура воздуха составляет +36 градусов.

ИА REGNUM напоминает, что матч сборных Японии и Польши — последняя игра в рамках ЧМ-2018, которая пройдет в Волгограде. Ранее на стадионе «Волгоград-Арена» сыграли сборные Англии и Туниса, Исландии и Нигерии, а также Египта и Саудовской Аравии.