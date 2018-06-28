Вильнюс, 28 июня, 2018, 16:57 — ИА Регнум.

(сс) garycycles8 Потрескавшаяся земля

Литва может рассчитывать на получение компенсаций от ЕС из-за официального объявления чрезвычайной ситуации в связи со стихийной засухой в масштабе всей страны, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 28 июля. Решение об объявлении ЧС официально принято правительством Литвы.

Литовские земледельцы в районах, где ранее была объявлена засуха, уже говорили о гибели урожая. Потери уже составляют порядка трети всех посевов. Также частично погиб урожай овощей. Литва ранее обратилась в Еврокомиссию с просьбой о частичной компенсации ущерба.

В прошлом, 2017 году, такое же обращение Литва делала в связи противоположным явлением — дожди шли всё лето и затопили урожай. Там, где он не погиб, к нему часто нельзя было подбираться на сельскохозяйственной технике для сбора. Причиной стали также локальные подтопления полей, разлив рек. Компенсацию Литва от ЕК получила, но лишь треть суммы, которую запрашивала.