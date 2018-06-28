Ярославль, 28 июня, 2018, 16:56 — ИА Регнум. Группа компаний «АМТ-СПЕЦАВИА» из Ярославля начала выпуск самых больших строительных принтеров в мире. Запущены в серийное производство две новые модели для многоэтажного строительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Принтер печатает многоэтажный дом

Большеформатный строительный принтер S-300 с рабочим полем 11,5×11,0×5,4 м. позволяет возводить прямо на фундаменте одно-двухэтажные здания площадью до 120 кв. м. Принтер модели S-500 имеет рабочую поверхность 11,5×11,0×15,0 м, что дает возможность строить здания до 5−6 этажей. При этом рабочее поле можно увеличить в разы и печатать одним принтером здания в 30 этажей с поэтажной площадью 440 кв. м.

Обе модели впервые оснащены прямоточной печатающей головкой для быстрой печати. Это позволило значительно увеличить производительность — до 2,5 куб. м в час. (или 25 кв. м стены в час).

«Новые модели являются, по существу, следующим поколением строительных принтеров. Нас часто просили представить решение для многоэтажного строительства. Теперь с уверенностью заявляем, что такое решение есть. Принтеры «АМТ» S-300 и S-500 — это новейшее высокопроизводительное оборудование с беспрецедентно большими возможностями», — говорит генеральный директор ГК «АМТ-СПЕЦАВИА» Александр Маслов.

Первым получателем принтера S-500 станет индийская компания-девелопер, планирующая использовать российское оборудование на строительстве жилых микрорайонов этажностью до 10 этажей в южных и восточных штатах Индии. Для этого инженеры компании учли пожелания заказчика и адаптируют принтер для местных климатических условий. Первый экземпляр самого большого принтера в мире отправится к заказчику этой осенью. Команда российских инженеров на месте проведет пусконаладочные работы и обучение персонала.

Выходить на внешние рынки предприятию помогает Центр экспорта Ярославской области — он оказывает помощь в разработке сайта на иностранном языке, оказывает консультационную поддержку по сертификации и патентованию.

«Предприятие последовательно решает задачи развития инновационного производства и выпускает уникальную на сегодняшний день продукцию. Сегодня региональные производители продолжают традиции технологического лидерства и решают стратегические для экономики задачи. Со своей стороны мы оказываем им в этом всю необходимую поддержку», — отметил заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

Группа компаний «АМТ-Спецавиа» из Ярославля является ведущим производителем и разработчиком профессионального 3D-оборудования для строительства и промышленности и первым в Европе серийным производителем строительных 3D-принтеров.