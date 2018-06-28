Калуга, 28 июня, 2018, 16:54 — ИА Регнум. В калужском семейном экологическом парке «Биосфера» произошло уникальное событие. Здесь появился на свет редчайший кенгуру-альбинос. Как сообщили 28 июня корреспонденту ИА REGNUM сотрудники «Биосферы», кенгурят — альбиносов в мире рождается один на 20 тыс. обычных особей этого вида.

Vk.com/biosferapark Кенгуренок-альбинос

Детёныш появился на свет ещё в феврале 2018 года, но находился в сумке мамы-кенгуру, с которой окончательно расстался только в июне. Из-за этого в экопарке не могли сразу определиться с полом малыша и то, что кенгуренок является самцом выяснилось лишь спустя три месяца после его рождения. По итогам голосования на странице экопарка в социальной сети ему дали кличку «Пломбир».

Кстати, в 2018 году в экопарке также родились: жеребенок, два теленка, две козы и четыре оленёнка. Всего в «Биосфере» содержатся порядка 100 видов животных и птиц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в микрорайоне Правобережье Калуги открылся семейный экопарк «Биосфера». На площади 5 Га разместили редкие виды животных и птиц и развлекательную зону детских аттракционов. Это первый для Калуги частный стационарный зоопарк. Хотя здесь нет хищных животных, в открытых вольерах можно встретить кенгуру, лам-альпаков и страусов, обезьянок, лань, верблюдов и буйволов, увидеть японского журавля, пеликанов, павлинов и фламинго, а также других пернатых и животных. Все животные и птицы были приобретены в питомниках, зоопарках и на фермах. За обитателями экопарка ухаживают специалисты, а штате есть ветеринарный врач.