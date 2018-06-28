Москва, 28 июня, 2018, 16:50 — ИА Регнум. США саботируют проведение международной антитеррористической конференции и оказывают давление на управление ООН по контртерроризму. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 28 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

South Carolina Governor Nikki Haley Никки Хейли

«Указанная международная антитеррористическая конференция с учётом чувствительности обсуждаемых вопросов изначально планировалась исключительно как форум официальных представителей государств, руководителей контртеррористических ведомств. За несколько недель до начала мероприятия США и ряд других западных стран стали оказывать жесточайшее давление на управление и в ультимативной форме требовали участия в ней, как они указывали, гражданского общества», — заявила Захарова.

Она отметила, что формат, в котором в итоге организована была конференция, предусматривает проведение её первого дня в закрытом режиме, а второго — с приглашением НКО.

«Теперь в дни проведения конференции американская делегация почему-то устраивает из этого скандал и, собственно, глава, постоянный представитель США при ООН, на наш взгляд, выходя за рамки приличия, не стесняется спекулировать тем, что решение якобы было принято заблокировать доступы НКО под давлением России», — заявила Захарова.

27 июня, накануне открывшейся конференции глав контртеррористических ведомств государств-членов ООН в Нью-Йорке, постпред США при ООН Никки Хейли выступила с ожесточённой критикой в адрес ряда стран, включая Россию, Сирию, Иран, Кубу и Венесуэлу, которые, по её словам, оказали давление на управление ООН по контртерроризму с тем, чтобы не допустить до организуемого ими мероприятия неправительственные организации.

Параллельно в СМИ появились сообщения со ссылкой на анонимные источники в администрации США о том, что Вашингтон решил не выделять обещанное управлению ООН по контртерроризму финансирование в размере 2 млн долларов США и понизить уровень участия в конференции. При этом в ответ на вопрос, связан ли данный шаг с тем, что управление возглавляет россиянин Владимир Воронков, было сказано, что «это имеет значение».

«Не первый раз возникает ситуация, когда наши американские коллеги всё переворачивают с ног на голову. Однако формы и методы, в которых это делается, становятся всё более вульгарными и одиозными», — заявила Захарова.