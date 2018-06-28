Вильнюс, 28 июня, 2018, 16:49 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Министерство сообщения и коммуникаций Литвы сегодня, 28 июня, объявило о результатах аудита 33 дорог различного значения, которые были либо построены, либо сданы в пользование после ремонта за последние несколько лет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Как в Литве разворовывают дотации ЕС: дороги

Согласно представленным данным, 29 дорог — были сданы с такими значительными дефектами, что в принципе не должны были быть принятыми в эксплуатацию.

«К сожалению, подтвердились самые худшие прогнозы — из 33 изученных дорог только четыре — без дефектов», — констатировал на пресс-конференции по итогам аудита министр транспорта и коммуникаций Литвы Рокас Масюлис.

Ущерб государству оценён в 16 млн евро. Это лишь небольшая часть дорог, которые решили проверить после ремонтных или строительных работ.