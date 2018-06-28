Алма-Ата, Казахстан, 28 июня, 2018, 16:56 — ИА Регнум. В 2018/2019 учебном году 20 школ Алма-Аты введут новый факультативный предмет для старшеклассников «Мягкие и твёрдые навыки. Основы развития личностных и социальных навыков», сообщает 28 июня издание BNews.kz. со ссылкой на образовательный центр «Бiлiм — Центральная Азия».

Цитата из х/ф «Чучело». Реж. Ролан Быков. 1983. СССР Одноклассники. Непростые взаимоотношения

В информационном центре считают, что приобретение «мягких и твёрдых навыков» повысит конкурентоспособность школьников на рынке труда. Отмечается, что предмет вводится в рамках программы модернизации общественного сознания.

Напомним, учебно-методический комплекс «Мягкие и твёрдые навыки. Основы развития личностных и социальных навыков» был продемонстрирован в Алма-Ате в декабре 2017 года. В рамках этого курса педагоги прошли повышение квалификации.

Отметим, по официальным данным разработчиков курса, под «мягкими» навыками понимается эффективная коммуникация, гибкость, тайм-менеджмент и прочее. Разработчики программы считают, что для развития этих навыков необходимо развивать «эмоциональный интеллект».