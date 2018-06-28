Красноярск, 28 июня, 2018, 16:45 — ИА Регнум. Территория государственного природного заповедника «Тунгусский» с 23 июня закрыта для посещений в связи со сложной лесопожарной обстановкой.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1897

Как передаёт сегодня, 28 июня, корреспондент ИА REGNUM, соответствующий приказ опубликован на официальном сайте заповедника.

Также в качестве причин закрытия называются введение четвёртого класса пожарной опасности и обнаружение очага возгорания на территории заповедника.

В документе сообщается, что режим охраны особо охраняемой природной территории (ООПТ) будет усилен.

Заповедник «Тунгусский» находится в южной части Эвенкийского муниципального района Красноярского края. Центральная усадьба заповедника находится в посёлке Ванавара.

Как сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве лесного хозяйства, по состоянию на утро 28 июня площадь лесного пожара в заповеднике «Тунгусский» составляла 83 га.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Красноярском крае с 22 июня введён режим ЧС в лесах.

В регионе 28 июня в авиационной и наземной зонах зарегистрировано 37 лесных пожаров на площади 7520 га. С огнём борются более 600 человек, задействовано около 30 единиц техники.

В зоне контроля в Эвенкийском, Туруханском, Северо-Енисейском и Енисейском районах действуют 69 пожаров на площади 82 323,5 га. Эти пожары не тушат, так как, по мнению комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, прогнозируемые затраты на их ликвидацию превысят ущерб, который может быть ими причинён. В минлесхозе утверждают, что угрозы насёленным пунктам и объектам экономики нет.

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