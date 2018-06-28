Ульяновск, 28 июня, 2018, 16:42 — ИА Регнум. В Ульяновской области в региональном минздраве сегодня, 28 июня, проводятся обыски и следственные действия. Об этом сообщает премьер-министр региона Алексанр Смекалин на своей странице в «Фейсбуке».

Цитата из х/ф «Дом для богатых». Реж. Владимир Фокин. 2000. Россия Ордер на обыск

Председатель регионального правительства сообщает, что в министерстве здравоохранения, семьи и социального благополучия идут «следственные действия». Речь идёт о «соблюдении законности деятельности ведомства в сфере закупок».

Также заявляется, что правительство будет содействовать следствию для «проведения полного и объективного расследования», исключения «коррупционных факторов».

Детали не разглашаются. По данным местных СМИ, нарушения могут быть связаны с закупкой лекарств для медицинских учреждений. По неофициальной информации, обыски также проходят на одном из местных предприятий и в местном парламенте.