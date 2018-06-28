Магас, 28 июня, 2018, 16:39 — ИА Регнум. Сбором денежных средств на строительство Соборной мечети в городе Магасе занимался фонд «Азан», которым руководит сенатор Ахмед Паланкоев. В настоящее время все средства освоены, и повода для спекуляций по поводу нечистоплотности кого бы то ни было в этом вопросе, нет. С таким заявлением выступил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров 26 июня в ходе прямого эфира передачи «Диалог с народом».

Kremlin.ru Юнус-Бек Евкуров

По словам Евкурова, он принял меры, чтобы ни у кого не возникало сомнений насчет целевого использования собранных на мечеть средств — нашел порядочного человека, которым является, по его мнению, Паланкоев. Таким образом, Евкуров избавился от лишних разговоров вокруг себя, деятелей духовенства и правительства. Он также подтвердил, что строительство Соборной мечети будет обязательно доведено до конца.

Напомним, в мае 2018 года муфтият Ингушетии отлучил главу республики Юнус-Бека Евкурова от мусульманской общины. Одной из причин стала недостроенная мечеть в Магасе.

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