Вильнюс, 28 июня, 2018, 16:36 — ИА Регнум. До 2025 года страны Прибалтики должны выйти из БРЭЛЛ и синхронизировать свои сети с системами стран континентальной Европы — такое соглашение сегодня, 28 июля, было подписано в Брюсселе, куда съехались главы стран ЕС на саммит. Об этом объявила пресс-служба президента Литвы Дали Грибаускайте, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Lrp.lt Подписание соглашения

Кроме глав стран Прибалтики и Польши, свою подпись на политическом соглашении поставил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Напомним, в Литве стратегической задачей назван выход из общей для России, Белоруссии, стран Прибалтики системы БРЭЛЛ. Синхронизация с системами континентальной Европы намечена на 2025 год. Технические подробности перехода в систему и конечная стоимость проекта пока не названа. Известно, что соединение пройдёт через единственную смычку между Литвой и Польшей. Ранее против этого резко высказывалась Эстония, однако подписанное политическое соглашение подтверждает, что официальный Таллин отказался от своего требования.