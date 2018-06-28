Ярославль, 28 июня, 2018, 16:34 — ИА Регнум. ООО «Северстрой» продолжает строить многоквартирный дом около памятника культуры федерального значения «Усадьба Сорокина», несмотря на то, что прокуратура сочла стройку незаконной. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница в Facebook Ольги Мазановой Работы ведутся, жители соседних домов жалуются на трещины

Неделю назад прокуратура области сообщила, что Кировский районный суд начал рассмотрение дела об отмене выдачи разрешения мэрией Ярославля на строительство многоквартирного дома в историческом центре. Прокуратура Ярославля проверила законность выдачи разрешения на строительство дома на улице Большой Октябрьской, 48 Б, около памятника культуры федерального значения «Усадьба Сорокина» и выяснила, что разрешение на строительство было выдано застройщику ООО «Северстрой» в 2017 году.

Но, по правилами землепользования и застройки города Ярославля данная территория отнесена к общественно-деловой, и строительство жилых домов может осуществляться только по результатам публичных слушаний, которые в данном случае не проводились.

Прокуратура города обратилась в Кировский районный суд с административным исковым заявлением к мэрии города о признании незаконным разрешения на строительства многоквартирного дома по улице Большой Октябрьской, 48 Б.

Но как сообщила корреспонденту ИА REGNUM градозащитница Ольга Мазанова, это не остановило строителей, сейчас идет установка шпунтового ограждения котлована под строительство 6-этажного здания. Жители соседних домов жалуются, что в их домах пошли трещины.

В прокуратуре Ярославской области сообщили, что пока идет суд, запрета на строительство нет. Мэрия не согласилась с мнением прокуратуры о незаконности строительства, а значит, застройщик может проводить работы без опаски. Прокуроры надеются, что Кировский суд рассмотрит дело как можно скорее.