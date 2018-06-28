Санкт-Петербург, 28 июня, 2018, 16:40 — ИА Регнум. Специалисты Управления навигации и океанографии Минобороны РФ подготовили каталог электронных навигационных карт на территории Российской Федерации. Каталог включает в себя 1060 карт по состоянию на июнь месяц 2018 года, сообщили ИА REGNUM 28 июня в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по Военно-морскому флоту.

ВМФ России Обложка каталога морских карт

Подготовка уникального издания велась в течение года.

«Каталог карт является справочным изданием, в котором помещены сведения об электронных морских навигационных картах, разрешенных для открытого публикования», — уточнили в оборонном ведомстве.

Первый экземпляр каталога представили главнокомандующему ВМФ России адмиралу Владимиру Королёву на совещании по вопросам навигационно-гидрографического обеспечения ВМФ в петербургском Адмиралтействе.

«Электронные морские навигационные карты предназначены для обеспечения морской навигации с использованием автоматизированных картографических информационных систем и комплексов», — отметил начальник Управления навигации и океанографии Минобороны РФ капитан 1 ранга Сергей Травин.

Напомним, за последний год состоялась уникальная экспедиция в Антарктиду и Индийский океан исследовательского судна ВМФ России «Адмирал Владимирский», а также 11-месячный поход океанографического судна «Янтарь».