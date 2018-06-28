Душанбе, 28 июня, 2018, 16:31 — ИА Регнум. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон напомнил таджикистанцам, с кем было подписано мирное соглашение, положившее конец пятилетней гражданской войне в 1997 году.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмомали Рахмон

«Правительство Республики Таджикистан подписало Общее соглашение об установлении мира и национального согласия 27 июня 1997 года с объединёнными силами оппозиции. Мы никогда не подписывали ни единого документа с террористической и экстремистской Партией исламского возрождения. Об этом важном факте нужно помнить всему таджикскому народу», — заявил глава государства в своей поздравительной речи, посвященной празднованию Дня национального единства.

Он также рассказал о потерях, которые принесла гражданская война:

«Недоброжелатели по указанию и под предводительством своих зарубежных хозяев хотели изменить конституционный строй нашего государства. В те дни Конституция и законы были затоптаны, и никто не мог дать гражданам гарантию их жизни. Страшная навязанная война, которая длилась почти 5 лет, стала причиной гибели 150 тысяч наших граждан, а более миллиона наших соотечественников были вынуждены бежать за рубеж, в стране воцарились разруха и хаос».

Напомним, что День национального единства в Таджикистане отмечают ежегодно 27 июня с 1998 года. 21 год назад в этот день в Москве было подписано Соглашение об установлении мира и национального согласия, положившее конец войне, которая длилась с 1992 по 1997 год. Свои подписи под документом поставили президент Таджикистана Эмомали Рахмон (тогда еще Рахмонов), лидер Объединенной таджикской оппозиции (ОТО) Саид Абдулло Нури и президент России Борис Ельцин. Россия и ООН выступили гарантами мирного соглашения.

В годы гражданской войны Партия исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), ранее уже объявлявшаяся Верховным судом страны вне закона, входила в состав ОТО.

Одним из условий межтаджикского соглашения была легализация деятельности ПИВТ. Таджикский Минюст зарегистрировал партию, согласно подписанному Акту о взаимопрощении также были амнистированы все участники военного конфликта. ПИВТ же была признана умеренной исламской партией.

Официальные власти заявляли о том, что Таджикистан стал единственной страной постсоветской Азии, в которой официально зарегистрирована религиозная партия.

В 2015 году власти Таджикистана обвинили ПИВТ в попытке устроить госпереворот. и объявили партию террористической экстремистской организацией. Деятельность ПИВТ запретили, руководство осудили на длительные сроки тюремного заключения.