Москва, 28 июня, 2018, 19:31 — ИА Регнум. Социальная сеть «ВКонтакте» вынесла предупреждение о «недопустимости оскорбительного поведения» сообществам, посвящённым осуждению романов между русскими девушками и иностранными болельщиками во время чемпионата мира по футболу — 2018. Соцсеть потребовала от администраторов ужесточить модерацию контента и комментариев в группах, сообщают «Ведомости».

Дарья Драй ИА REGNUM Печальные болельщицы

Одно из таких сообществ — Buceta rosa, в котором состояло около 1,5 тыс. пользователей. После публикаций в СМИ их количество превысило 3,5 тысячи. Группу создали вскоре после того, как в социальных сетях распространился ролик, в котором гражданка России вместе с бразильскими болельщиками скандирует «buceta rosa». В переводе с португальского это означает «розовая киска». Девушка приняла слова за обычную футбольную кричалку.

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В сообществе Buceta rosa публикуют записи, посвященные неподобающему, по мнению администраторов сообщества, поведению российских девушек во время чемпионата — знакомству и общению с иностранными болельщиками. Администраторы группы презрительно называют таких женщин «наташами», «блудницами» и «безумными леди, которые опозорили страну перед всем миром».

После предупреждения администрации «ВКонтакте» в паблике удалили большую часть комментариев, а для некоторых постов ограничили возможность комментирования. Изменения коснулись и описания группы. Теперь в нём указано, что «сообщество носит исключительно юмористический характер и не преследует цели оскорбить кого-либо».

Во «ВКонтакте» есть еще одна группа с похожим названием и направленностью — «Buceta rosa | Чемпионат мира 2018». В ней состоит 2 тыс. подписчиков. После вынесения предупреждения администрацией соцсети ситуация с оскорбительными и агрессивными комментариями так и не поменялась. Как отметил представитель «ВКонтакте», социальная сеть даёт администраторам групп некоторые время для разрешения возникающих претензий и следит за ситуацией.

Романы гражданок РФ и болельщиков из других стран во время ЧМ-2018 стали одной из главных тем для обсуждения в СМИ и соцсетях. Так, Facebook заблокировал уже несколько пользователей за агрессивные комментарии на эту тему. На YouTube под роликами о поведении русских женщин во время ЧМ-2018 тоже можно увидеть множество оскорбительных и ксенофобских комментариев.

Не меньшее внимание на эту тему обращают и СМИ, которые, как и пользователи, разделились на два лагеря. Главный редактор Sports.ru и создатель шоу на YouTube «вДудь» Юрий Дудь выпустил колонку, в которой призвал мужчин из России «не кричать прекрасной летней любви «Позор» и не позориться самим». В то же время в газете «Московский комсомолец» вышла статья «Время шл*х (отредактировано — ред. ИА REGNUM ): россиянки на мундиале позорят себя и страну».