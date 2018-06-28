Астана, 28 июня, 2018, 16:37 — ИА Регнум. В Восточно-Казахстанской и Атырауской областях более трех тысяч предпринимателей взяли микрокредиты по государственной программе «Дорожная карта занятости 2020», в результате чего оказались на гране банкротства. Об этом сообщает 28 июня издание BNews. kz со ссылкой на управляющего директора департамента правовой защиты предпринимателей национальной палаты предпринимателей республики «Атамекен» Олега Савеленко.

Housing Works Thrift Shops На краю

По его словам, предприниматели выплачивают кредиты за недобросовестных заёмщиков кредитных товариществ. Савеленко отметил, что срыв госпрограммы в двух регионах произошёл из-за необоснованной правовой регламентации программы со стороны местных властей.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых пяти месяцев 2018 года объемы кредитования в Казахстане выросли на 24%, до 4,7 трлн тенге ($13,8 млрд). Общий ссудный портфель всех банков республики составляет 13,4 трлн тенге ($39,34 млрд).