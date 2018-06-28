Омск, 28 июня, 2018, 16:26 — ИА Регнум. Впервые кандидата в губернаторы Омской области открыто поддержали одновременно «Единая Россия», КПРФ и «Справедливая Россия».

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Врио губернатора Омской области Александр Бурков

По мнению генерального директора федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергея Старовойтова, решение ведущих политических партий Омской области поддержать Александра Буркова обусловлено двумя обстоятельствами.

«Во-первых, это говорит об авторитете президента страны, который был подтвержден недавними выборами и который укрепляется на фоне давления со стороны Запада. Естественно, что в этой ситуации все здоровые политические силы объединяются вокруг национального лидера. Второе обстоятельство — региональное. Омская область сегодня находится в такой тяжелой социально-экономической ситуации, и Александр Бурков об этом открыто говорит, что сейчас не время для распрей. В биологии это называется «водяное перемирие». Когда наступает засуха, войны откладываются. Именно это сейчас происходит в Омской области. Именно поэтому все участники политического процесса сегодня объединяются вокруг Буркова, как носителя духоподъемной, можно сказать «манякинской», идеологии — общими усилиями добиться перемен в экономике региона», — считает политолог.

В свою очередь, декан гуманитарного факультета ОмГТУ Михаил Машкарин отмечает лояльную позицию КПРФ.

«Первое: что кажется неожиданным, — это нейтралитет КПРФ. Но суть в том, что нет у них достойной кандидатуры, которая могла бы противостоять на выборах Буркову. У коммунистов были выдвиженцы — и все безрезультатно, поэтому они прекрасно понимают, что очередное поражение в губернаторских выборах им ни к чему. Второе: что касается «Единой России» — тут все очевидно. Бурков — выдвиженец президента, и единороссы подтвердили, свое уважение Путину. Ну, а справедливороссам, как говорится, сам бог велел поддержать однопартийца. И такое единение политических сил — это большой плюс. Это значит, что меньше будет склоки и ненужной возни. А результат Александр Бурков уже показал. Он доказал, что он человек на своем месте. Молодой, энергичный, старается решать многолетние проблемы региона. Кандидатура выигрышная, и очень хорошо, что в отличие от других Бурков не перебежчик. Он остался верен своей партии, а не кинулся в «Единую Россию». Это доказывает еще раз его верность принципам, его честность и порядочность. Бурков старается работать на результат и откровенно говорит о недостатках, которые у нас есть, и при этом не боится, что ему «по голове дадут». Он единственный, кто заговорил о том, что бюджет области и города никудышный. Все остальные помалкивали. Но самое главное, он не просто говорит, что нужно увеличивать бюджет, — он едет в центр и решает эти вопросы. Кстати, замечу, что не каждый губернатор умудряется провести заседание комиссии по ЖКХ Госдумы у себя в регионе, а Бурков сделал это! Дороги поменялись радикально в Омске, сейчас хоть по городу можно ездить. Изменения уже очевидны в регионе, они на пользу, и только слепой и глухой может это отрицать», — отмечает Михаил Машкарин.