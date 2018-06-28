Выборы в Омской области — три партии поддерживают одного кандидата
Омск, 28 июня, 2018, 16:26 — ИА Регнум. Впервые кандидата в губернаторы Омской области открыто поддержали одновременно «Единая Россия», КПРФ и «Справедливая Россия».
По мнению генерального директора федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергея Старовойтова, решение ведущих политических партий Омской области поддержать Александра Буркова обусловлено двумя обстоятельствами.
«Во-первых, это говорит об авторитете президента страны, который был подтвержден недавними выборами и который укрепляется на фоне давления со стороны Запада. Естественно, что в этой ситуации все здоровые политические силы объединяются вокруг национального лидера. Второе обстоятельство — региональное. Омская область сегодня находится в такой тяжелой социально-экономической ситуации, и Александр Бурков об этом открыто говорит, что сейчас не время для распрей. В биологии это называется «водяное перемирие». Когда наступает засуха, войны откладываются. Именно это сейчас происходит в Омской области. Именно поэтому все участники политического процесса сегодня объединяются вокруг Буркова, как носителя духоподъемной, можно сказать «манякинской», идеологии — общими усилиями добиться перемен в экономике региона», — считает политолог.
В свою очередь, декан гуманитарного факультета ОмГТУ Михаил Машкарин отмечает лояльную позицию КПРФ.
«Первое: что кажется неожиданным, — это нейтралитет КПРФ. Но суть в том, что нет у них достойной кандидатуры, которая могла бы противостоять на выборах Буркову. У коммунистов были выдвиженцы — и все безрезультатно, поэтому они прекрасно понимают, что очередное поражение в губернаторских выборах им ни к чему. Второе: что касается «Единой России» — тут все очевидно. Бурков — выдвиженец президента, и единороссы подтвердили, свое уважение Путину. Ну, а справедливороссам, как говорится, сам бог велел поддержать однопартийца. И такое единение политических сил — это большой плюс. Это значит, что меньше будет склоки и ненужной возни. А результат Александр Бурков уже показал. Он доказал, что он человек на своем месте. Молодой, энергичный, старается решать многолетние проблемы региона. Кандидатура выигрышная, и очень хорошо, что в отличие от других Бурков не перебежчик. Он остался верен своей партии, а не кинулся в «Единую Россию». Это доказывает еще раз его верность принципам, его честность и порядочность. Бурков старается работать на результат и откровенно говорит о недостатках, которые у нас есть, и при этом не боится, что ему «по голове дадут». Он единственный, кто заговорил о том, что бюджет области и города никудышный. Все остальные помалкивали. Но самое главное, он не просто говорит, что нужно увеличивать бюджет, — он едет в центр и решает эти вопросы. Кстати, замечу, что не каждый губернатор умудряется провести заседание комиссии по ЖКХ Госдумы у себя в регионе, а Бурков сделал это! Дороги поменялись радикально в Омске, сейчас хоть по городу можно ездить. Изменения уже очевидны в регионе, они на пользу, и только слепой и глухой может это отрицать», — отмечает Михаил Машкарин.