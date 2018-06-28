Кострома, 28 июня, 2018, 16:23 — ИА Регнум. Костромские власти предлагает вернуть штрафы за парковку на газонах, сообщает областное телевидение «Русь». В областную Думу уже направлен проект соответствующего закона.

Gabecollett Машина, припаркованная на газоне

Поводом для возвращения штрафов стали многочисленные жалобы костромичей. Сумма планируемого штрафа варьируется от 1 до 1,5 тысячи рублей для граждан, до 5 тысяч для должностных лиц и до 20 тысяч для организаций.

ИА REGNUM напоминает, что за 2017 год Костромская область, при общих доходах в 36,6 миллиардов рублей, заработала на водительских штрафах 463,8 миллиона рублей, что составило 1,27% от всех доходов региона.