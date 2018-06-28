Астана, 28 июня, 2018, 16:17 — ИА Регнум. Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам расширения академической и управленческой самостоятельности высших учебных заведений» приняли депутаты на пленарном заседании Сената парламента Казахстана, сообщил портал Zakon.kz.

Аленов Ильяс Университет КАЗГЮУ (ранее — Казахский гуманитарно-юридический университет)

Предполагается, что теперь вузовские программы по каждой специальности будут разрабатываться вузом самостоятельно с ориентиром на рынок труда.

«Это важно в условиях перехода к новой экономике, когда потребность в квалифицированных кадрах и новых профессиях возрастает все больше. Мы признаем, что сегодня высшее образование не всегда может оперативно реагировать на вызовы, диктуемые рынком труда», — пояснил министр образования и науки Ерлан Сагадиев.

В настоящее время подготовка кадров ведется в соответствии с классификатором специальностей. По словам министра, многие из 600 специальностей, включенных в перечень, являются неактуальными для рынка труда, а процесс введения новой специальностей в классификатор специальностей высшего и послевузовского образования сейчас занимает от шести месяцев до года.

Вузы теперь будут получать лицензии не на специальности, а на направления подготовки кадров, в рамках которых будут самостоятельно разрабатывать и реализовать образовательные программы.

Кроме того, в проекте закона заложены нормы по преобразованию государственных и национальных вузов в некоммерческие акционерные общества со 100% участием государства. А в рамках регулирования финансовой политики предлагается исключить норму, регулирующую стоимость обучения в вузах на платной основе.