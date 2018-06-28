Вильнюс, 28 июня, 2018, 16:16 — ИА Регнум. Парламент Литвы сегодня, 28 июня, официально узаконил роды на дому, если они не вызывают угрозу для здоровья роженицы или ребёнка, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Заключение о том, есть угроза или нет, должны будут официально сделать врачи. Кроме того, при родах на дому предполагается присутствие профессионального акушера.

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«Люди рожают дома, такова реальность, у них есть право выбора. Этого нельзя игнорировать, поэтому государство должно четко установить правила, которые необходимо соблюдать, чтобы обеспечить безопасность», — представляя законопроект сказал министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига.

За вызов акушеров на дом семьи должны будут платить самостоятельно. Государство лишь обещает обеспечить безопасность роженицы и ребёнка.