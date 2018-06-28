Астана, 28 июня, 2018, 16:28 — ИА Регнум. Казахстан и Болгария подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому между странами будет запущено три авиарейса в неделю, сообщили 28 июня в пресс-службе министерства по инвестициям и развитию республики.

Павел Латышов ИА Красная Весна Самолет в небе

Документ подписали председатель комитета по гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана Талгат Ластаев и директор дирекции европейской координации и международного сотрудничества министерства транспорта, информационных технологий и коммуникаций Болгарии Надежда Бухова.

Согласно договоренности, казахстанские авиаперевозчики могут выполнять рейсы в Софию, Бургас и Варну, а болгарские компании в Алма-Ату, Астану и Чимкент.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня в Казахстане авиакомпаниям разрешили продавать более дешевые невозвратные авиабилеты. Ранее, с 2016 года, в республике действовал запрет на продажу таких билетов.