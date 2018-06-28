В России чиновники топчут память о Великой Победе: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 28 июня, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- В интересах России и США: почему важно сохранить договор о РСМД;
- Призыв к сотрудничеству: Совет ЕС винит Россию в катастрофе рейса MH17;
- Отказ Дании — не помеха: назначены сроки начала строительства «СП-2»;
- Предать забвению: пермские чиновники запретили Знамя Победы;
- Под угрозой срыва: выживет ли на Шикотане инвестпроект «Островной».
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