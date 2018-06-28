Ярославль, 28 июня, 2018, 16:07 — ИА Регнум. Членам экспертной группы по мониторингу состояния окружающей среды вокруг полигона «Скоково» предложили продолжить сотрудничество с правительством Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала ее бывший руководитель Сахиба Калаева.

Yarregion.ru «Скоково»

После того, как губернатор Ярославской области публично признал факт ввоза в регион московского мусора, правительством было решено создать группу экспертов. Она должна было стать оком общественности, сформировать позицию по этому вопросу и дать свой ответ от имени жителей Ярославля — нужно ли прекратить ввоз мусора из Москвы. Экспертная группа проработала немного: выезжала на полигон, изучала документы, провела несколько закрытых совещаний. Итогом стал список рекомендаций правительству Ярославской области относительно полигона «Скоково» в частности и утилизации мусора целом. А потом в рамках новой экологической политики, идею которой предложил губернатор области, группу решили закрыть.

«Экспертную группу расформировали. Но взамен предложили ее членам продолжить работу по формированию новой экологической политики. Меня попросили узнать у каждого из членов — в каком направлении они хотели бы работать. У каждого направления есть свой модератор, как правило, из департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Сахиба Калаева.

Планируется, что в каждую группу по определенному направлению войдут по 10−15 человек, их работа будет посвящена различным аспектам природозащитной деятельности.

«Направления будут по воздуху, по воде, биоразнообразию, по отходам, экологическому образованию и воспитанию. 90% членов экспертной группы вошли в направление «переработка отходов». Я сама записалась в направление экологического образования, но обратной реакции пока нет никакой», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Сахиба Калаева.

В правительстве Ярославской области сообщили, что точный состав направлений и их названия будут известны 9 июля.