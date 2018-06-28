Вильнюс, 28 июня, 2018, 16:03 — ИА Регнум. Парламент Литвы сегодня, 28 июня, принял резолюцию «к десятилетию оккупации Абхазии и Южной Осетии», сообщает корреспондент ИА REGNUM. В резолюции утверждается, что в 2008 году Россия «напала на Сакартавело» — так в Литве официально стали называть Грузию после решения местной комиссии по языку в мае 2018 года. В резолюции утверждается, что, совершив «военную агрессию» Россия «оторвала» два региона Грузии и создала там «марионеточную власть».

Сальвадор Дали. Паранойя. 1936

Резолюцию приняли в парламенте Литвы практически единогласно, за неё проголосовало 82 депутата.

Напомним, в 2008 году армия Грузии по приказу на тот момент президента Михаила Саакашвили напала на Южную Осетию, в том числе и на миротворческий контингент России. В результате ответного удара армия Грузии была разбита за три дня, а независимость как Абхазии, так и Южной Осетии в итоге признала Россия.