Красноярск, 28 июня, 2018, 16:01 — ИА Регнум. Срок действия регионального материнского капитала в Красноярском крае будет продлён до 31 декабря 2021 года. Как сообщили ИА REGNUM в краевом Заксобрании, соответствующие поправки в закон «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, в Красноярском крае», депутаты примут в двух чтениях на сессии 5 июля.

Константин Маковский. На кухне. 1913

В настоящее время сумма регионального маткапитала составляет 136,95 тыс. рублей.

«Закон действует с 1 июля 2011 года, за это время более 35 тысяч семей получили сертификат на краевой материнский капитал, примерно 50% уже воспользовались им полностью, остальные либо частично, либо вообще не воспользовались, так как право свободного распоряжения материнским капиталом возникает при достижении ребёнком трех лет», — прокомментировала министр социальной политики края Галина Пашинова.

Краевой материнский капитал семьи получают при рождении или усыновлении третьего ребенка. Эти деньги можно направить не только на улучшение жилищных условий, но и на покупку транспорта, технических средств реабилитации, инвестировать в образование и так далее.

В бюджете Красноярского края 2018—2020 годов на реализацию закона предусмотрено порядка 547 млн рублей ежегодно.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, до этого в Красноярском крае срок действия регионального маткапитала продлевали в 2016 году — до 31 декабря 2018 года