В Красноярском крае продлят срок действия регионального маткапитала
Красноярск, 28 июня, 2018, 16:01 — ИА Регнум. Срок действия регионального материнского капитала в Красноярском крае будет продлён до 31 декабря 2021 года. Как сообщили ИА REGNUM в краевом Заксобрании, соответствующие поправки в закон «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, в Красноярском крае», депутаты примут в двух чтениях на сессии 5 июля.
В настоящее время сумма регионального маткапитала составляет 136,95 тыс. рублей.
«Закон действует с 1 июля 2011 года, за это время более 35 тысяч семей получили сертификат на краевой материнский капитал, примерно 50% уже воспользовались им полностью, остальные либо частично, либо вообще не воспользовались, так как право свободного распоряжения материнским капиталом возникает при достижении ребёнком трех лет», — прокомментировала министр социальной политики края Галина Пашинова.
Краевой материнский капитал семьи получают при рождении или усыновлении третьего ребенка. Эти деньги можно направить не только на улучшение жилищных условий, но и на покупку транспорта, технических средств реабилитации, инвестировать в образование и так далее.
В бюджете Красноярского края 2018—2020 годов на реализацию закона предусмотрено порядка 547 млн рублей ежегодно.
Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, до этого в Красноярском крае срок действия регионального маткапитала продлевали в 2016 году — до 31 декабря 2018 года