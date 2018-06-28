Москва, 28 июня, 2018, 16:01 — ИА Регнум. Голкипер сборной Аргентины Вилли Кабальеро рассказал, что получил много издевательств, пожеланий зла и угроз семье от фанатов после матча с Хорватией на чемпионате мира. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Дарья Драй ИА REGNUM Аргентинские фанаты

«Я признаю свою ошибку, но не хочу, чтобы моя семья переживала такие неприятные дни», — написал Кабальеро.

Он также выразил благодарность тем, кто его поддержал и понял ситуацию.

Напомним, Кабальеро допустил ошибку в матче сборной Аргентины против Хорватии. Выбивая мяч после паса своего защитника, он отправил мяч прямо на ногу хорватскому нападающему Анте Ребичу, который забил первый гол в матче. В итоге встреча завершилась поражением аргентинцев со счётом 0:3.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, угрозы в свой адрес получал полузащитник сборной Колумбии Карлос Санчес, которого удалили с поля в самом начале матча с Японией. Фанаты угрожали ему убийством и намекали на судьбу другого колумбийского игрока — Андреса Эскобара, которого убили после чемпионата мира 1994 года.

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