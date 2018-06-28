Львов, Украина, 28 июня, 2018, 16:06 — ИА Регнум. Посол Швейцарии на Украине Гийом Шойрер попал на своей машине в дорожно-транспортное происшествие во Львовской области, сообщает УНИАН.

Eli Duke Лоб в лоб

По данным региональной полиции, тройное ДТП произошло вечером 27 июня на дороге Киев — Чоп. Шойрер, управляя автомобилем Volvo, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Volkswagen и Chery.

В результате происшествия водитель немецкой иномарки и пассажирка Volvo были госпитализированы, другие участники аварии были осмотрены врачами и отпущены домой.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

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