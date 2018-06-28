Москва, 28 июня, 2018, 15:58 — ИА Регнум. В текущем году в России отказались от повышения акцизов на бензин для стабилизации ситуации на топливном рынке, однако с 1 января 2019 года ставки повысятся примерно на треть до оговоренного ранее уровня, заявил 28 июня журналистам заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензиновая лихорадка в России

По его словам, правительство применило налоговый маневр, который позволил избежать резкого роста цен на бензин, и такая политика продолжится в следующем году. Кроме того, в случае резкого скачка стоимости топлива в России может быть введена заградительная экспортная пошлина.

Голомолзин добавил, что точный механизм воздействия на рынок находится в стадии проработки и будет представлен в будущем.

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