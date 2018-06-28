В ФАС сообщили о повышении акцизов на бензин примерно на треть в 2019 году
Москва, 28 июня, 2018, 15:58 — ИА Регнум. В текущем году в России отказались от повышения акцизов на бензин для стабилизации ситуации на топливном рынке, однако с 1 января 2019 года ставки повысятся примерно на треть до оговоренного ранее уровня, заявил 28 июня журналистам заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин.
По его словам, правительство применило налоговый маневр, который позволил избежать резкого роста цен на бензин, и такая политика продолжится в следующем году. Кроме того, в случае резкого скачка стоимости топлива в России может быть введена заградительная экспортная пошлина.
Голомолзин добавил, что точный механизм воздействия на рынок находится в стадии проработки и будет представлен в будущем.
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