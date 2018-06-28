Тамбов, 28 июня, 2018, 15:52 — ИА Регнум. Губернатор Тамбовской области Александр Никитин вошел в топ-25 национального рейтинга глав регионов. Итоги были подведены за май-июнь 2018 года центром информационных коммуникаций «Рейтинг» в рамках проекта «Национальный рейтинг», сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Tambov.gov.ru Александр Никитин

Отмечается, что более высокую оценку получили те губернаторы, которые активно работают и решают проблемы региона. Ряд экспертов считает, что успех и общественное признание глав регионов зависит в том числе и от выстроенной системы коммуникаций с населением. По мнению опрошенных, Александру Никитину удалось установить эффективный диалог с населением, в том числе через интернет. В рейтинге упоминаемости губернаторов в соцмедиа за апрель 2018 года тамбовский губернатор упрочил свои позиции, заняв 15 место. Эксперты назвали главу администрации Тамбовской области одним из самых активных руководителей регионов в интернет-пространстве.

Александр Никитин проводит последовательную работу, направленную на развитие Тамбовской области, укрепление межрегиональных и международных связей. В числе значимых событий — его визит в Люксембург. А в рамках экономического форума в Санкт-Петербурге подписаны соглашения о сотрудничестве с правительством Москвы и Росрыболовством, проведены переговоры с инвесторами о реализации знаковых проектов на территории нашего региона.

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Также эксперты обращают внимание на то, что Тамбовская область — единственный регион, который проводит конкурс «Лидеры Тамбовщины» по аналогии с конкурсом «Лидеры России», который запущен при поддержке президента России Владимира Путина и осуществляется под его патронажем. Инициатором регионального конкурса выступил губернатор Александр Никитин, который и возглавил команду наставников молодых людей, претендующих на место в управленческой элите региона. Кроме того, в мае подтверждено многолетнее лидерство Тамбовщины в экологическом рейтинге «Зеленого патруля».

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Результаты рейтинга получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. Анкеты, рассылаемые экспертам, дают возможность не только формально оценить работу того или иного регионального главы, но и предлагают обосновывать свои выводы. Подобные обоснования позволяют более детально выявить причины успеха или неудачи тех или иных руководителей субъектов РФ.