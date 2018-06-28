Берлин, 28 июня, 2018, 16:12 — ИА Регнум. Немецкая железная дорога Deutsche Bahn предупредила, что в период летних каникул будут реконструироваться пути поездов дальнего следования, сообщает 28 июня NTV со ссылкой на руководство компании.

Василий Пукирев. Строительство железной дороги (фрагмент). 1871

Так, из-за масштабного ремонта железнодорожных путей между Гамбургом и Ганновером с 6 по 27 июля будет организован альтернативный маршрут. Кроме того, с 23 по 26 июля сообщение из Нюрнберга в Мюнхен через Ингольштадт будет полностью заблокировано.

Отмечается, что в первые и вторые выходные сентября маршрут из Кёльна в Рейн-Майнский регион будет полностью заблокирован.

Вместе с тем на летнее время действуют акции Deutsche Bahn. Клиенты до 26 лет снова могут воспользоваться летним билетом и осуществить четыре поездки по Германии за 96 евро. Для подростков до 18 лет этот билет стоит 76 евро. Акция заканчивается 15 августа, но спецпредложением можно воспользоваться до 27 сентября, привязка к поезду отсутствует.