Пермь, 28 июня, 2018, 15:50 — ИА Регнум. Пермский край исполнен желанием создать специальные туристические маршруты, ориентированные на китайцев. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации, в регионе с 24 по 27 июня побывала китайская делегация, которая оценила туристический потенциал.

Александр Герасимов. Ленин на трибуне. 1930

Стоит отметить, что Пермь вошла в перечень городов так называемого «Красного маршрута». Это туристическое направление разработано специально для китайских туристов и связано с историей коммунистической партии и советского государства.

В Пермском крае иностранцам показали объекты, связанные с историей революции и Гражданской войны, поскольку именно это направление популярно и востребовано среди китайцев. Кроме того, китайские туроператоры побывали в Пермском академическом театре оперы и балета им. П. И. Чайковского, Хохловке, Кунгуре, в Пермской художественной галерее, а также на закрытии Дягилевского фестиваля.

После двухдневной экскурсии иностранцы сделали вывод, что туристам Поднебесной интересны история, культура, архитектура, «чистая природа». У молодёжи может стать востребованным знакомство с робототехникой.

Пермский край заинтересован в притоке иностранных туристов, но способен ли он предложить сейчас достойный сервис иностранным туристам. Между тем директор департамента корпоративного обслуживания ООО «Интурист» Инна Кравченко отметила позитивные моменты в инфраструктуре региона и готовность руководителей отелей, музеев и других объектов выводить свой сервис на новый уровень. Власти Прикамья заявили, что открыты для диалога и учтут все пожелания.

Примечательно, что об идее развивать «красный туризм» в Прикамье заявляют с конца 2015 года. Уже в 2016 году при условии создания комфортной среды для китайских туристов в регионе намеревались принять первые организованные группы. А в качестве дополнительной экскурсии говорили об интерактивном агит-круизе «Красный рейс» на теплоходе «по следам» Крупской.