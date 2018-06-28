Джакарта, 28 июня, 2018, 15:55 — ИА Регнум. Министр сельского хозяйства Индонезии Анди Амран Сулейман заявил, что правительство продолжит увеличивать сельскохозяйственный экспорт. Об этом сегодня, 28 июня, сообщает Antaranews.

Констан Тройон. Овцы. 1850

«Индонезия экспортирует говядину, корм для животных, яйца, обработанное куриное мясо. На сегодняшний день мы продаем 2 100 овец общей стоимостью 3,78 млрд рупий», — пояснил Анди Амран Сулейман.

Ожидается, что экспорт будет увеличен в рамках соглашения о сотрудничестве с Малайзией.

В настоящее время Малайзия нуждается в импорте 5 000 голов в месяц, который Индонезия может предоставить. Соответственно, Индонезия способна удовлетворить потребность Малайзии в 60 тыс. голов скота в год.

Министр сельского хозяйства Индонезии с оптимизмом смотрит на будущее развитие отрасли. В 2017 году поголовье скота только в Восточной Яве составило 4,72 млн.