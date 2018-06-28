Женева, Швейцария, 28 июня, 2018, 16:15 — ИА Регнум. Куба призвала международное сообщество не политизировать понятие прав человека и отказаться от двойных стандартов и принципа избирательности, сообщает агентство Prensa Latina 28 июня.

Никита Устинов ИА REGNUM Двойные стандарты

Выступая на 38-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве, посол Кубы Педро Луис Педросо выразил сожаление в связи с тем, что «диалог и сотрудничество, ради которых был создан Совет, были оставлены в стороне и замещены конфронтацией, политизацией, избирательностью и двойными стандартами».

Педросо осудил то, что этот дискурс продолжает использоваться для того, чтобы влиятельные страны, стремящиеся утвердиться в качестве парадигмы поощрения и защиты прав человека, критиковали страны Юга, отрицая собственные и серьезные нарушения прав человека.

«Нет никаких разговоров об увеличении тревожного уровня ксенофобии, расизма и нетерпимости в тех странах, которые отказываются признать право на развитие в качестве фундаментального права человека», — сказал он.

Дипломат призвал отказаться от использования понятия прав человека для оказания политического давления на государства и в качестве предлога для карательных действий. Он также подтвердил солидарность с правительствами и народами Венесуэлы и Никарагуа и призвал прекратить любое вмешательство во внутренние дела этих стран. Педросо заявил, что Куба продолжит свою борьбу, поощряя международное сотрудничество и солидарность с уверенностью в том, что с помощью диалога и уважения можно достичь лучшего мира для всех.

Как сообщало ИА REGNUM, международное сообщество в лице ООН, ОАГ, правозащитных организаций, а также США, ЕС и их союзники обвиняют власти Венесуэлы и Никарагуа в нарушении прав человека и призывают к скорейшему вмешательству в ситуацию в этих странах, не признавая легитимность правительства Каракаса и требуя досрочных выборов в Манагуа.