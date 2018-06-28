Черкесск, 28 июня, 2018, 15:43 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии ведется расчет потребности в денежных средствах, необходимых на реставрацию православных храмов. Предварительно установлено, что на восстановление пяти храмов понадобится не менее 150 млн рублей. Для расчетов привлечены эксперты из разных субъектов РФ, в частности из Москвы и Астраханской области, сообщил министр туризма, курортов и молодежной политики КЧР Анзор Эркенов.

(сс) Schtamara Сентинский храм

По его словам, денежные средства будут выделены из резервного фонда президента РФ, пишет ТАСС. Проектно-сметная документация уже готовится.

Напомним, в Карачаево-Черкесии будет создан Аланский христианский центр. В него войдут пять древнейших христианских храмов на территории России — три Нижне-Архызских, Шоанинский и Сентинский, расположенные в Карачаевском районе.

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О создании на территории Карачаево-Черкесии государственного бюджетного учреждения «Аланский христианский центр» сообщил глава республики Рашид Темрезов. Он провозгласил начало комплексного развития и сохранения уникальных объектов культурного наследия всероссийского значения в ходе выездного совещания на месте будущего комплекса в мае 2018 года.