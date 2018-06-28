Тверь, 28 июня, 2018, 15:43 — ИА Регнум. Отчет о результатах деятельности правительства Тверской области за 2017 год представил на заседании Заксобрания региона 28 июня губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства. В заседании приняли участие члены Совета Федерации РФ Владимир Лукин, Андрей Епишин, депутат Государственной думы РФ Светлана Максимова, главный федеральный инспектор Игорь Жуков, руководители региональных управлений федеральных органов власти, силовых структур, представители общественных организаций.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Социально-экономическая ситуация в Тверской области в прошедшем году характеризовалась поэтапным развитием отдельных секторов экономики, в том числе ростом производства сельскохозяйственной продукции и объёмов строительных работ, развитием процессов модернизации жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальных отраслей, консолидацией коммунальных и энергетических активов, оживлением инвестиционной активности на фоне снижения темпов инфляции, со снижением государственного долга Тверской области», — подчеркнул Игорь Руденя.

Как отмечалось, в минувшем году две трети отраслей региональной промышленности показали рост производства. Отдельное внимание глава региона уделил ситуации на Тверском вагонзаводе — в прошлом году для него был обеспечен портфель заказов. Помощь предприятия получали по участию в конкурсах Минпромторга России и федерального Фонда развития промышленности.

В сельском хозяйстве также зафиксирован рост производства — на 4,5%: почти в два раз, до 3 млрд 237 млн рублей, увеличился объём государственной поддержки АПК региона.

Индекс физического объёма инвестиций в основной капитал в Тверской области составил 106,6% к 2016 году. В общей сложности в 2017 году реализовали 11 11 крупных инвестпроектов с объёмом инвестиций 13,2 млрд рублей, в регионе создано 1600 рабочих мест.

В регионе высокими темпами решают проблемы с дорогами: в прошлом году отремонтировано и построено около 350 км региональных и местных дорог, это в два раза больше, чем годом ранее.

Особое внимание в Тверской области уделяют развитию туризма: впрошлом году впервые принята государственная программа «Развитие туристской индустрии в Тверской области» на 2018−2023 годы, в которой определены главные задачи: рост турпотока, создание современной инфраструктуры.

Одним из основных направлений работы правительства в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2017-м году была консолидация активов. Также началась реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», участниками которого стали 14 муниципальных образований.

Губернатор подчеркнул, что деятельность Правительства Тверской области направлена на достижение приоритетных целей, определённых на федеральном уровне, прежде всего в «майских указах» президента Российской Федерации Владимира Путина, и в государственных программах Тверской области. Успехи глава региона отметил в части повышения оплаты труда работников социальной сферы, в решении жилищного вопроса и модернизации системы образования. Принимаются дополнительные меры по повышению уровня исполнения указов в сфере демографии. Для развития системы здравоохранения решаются вопросы укрепления материально-технической базы, вопросов кадрового дефицита. Проведены проектные и ремонтные работы на 107 объектах учреждений здравоохранения, закуплено более 300 единиц нового оборудования. Автопарк скорой медицинской помощи и офисов врачей общей практики пополнила 31 машина. Началось строительство новой поликлиники в «Южном» в Твери. Кроме того, построен детский сад на 100 мест в посёлке Хотилово. Всего в 2017-м году в дошкольных учреждениях Тверской области введено 345 дополнительных мест.