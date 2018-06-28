Берлин, 28 июня, 2018, 15:43 — ИА Регнум. Mercedes-Benz подумывает о том, чтобы оснастить свой пикап X-class турбомотором V8 объёмом 3 л, об этом журналистам рассказал инженер-конструктор компании Фрэнк Шумахер, его слова 27 июня передал портал Motor Authority.

Alexander Migl Mercedes-Benz X-class

«Если после запуска автомобиля появятся пожелания о том, что нужен V-8, то, вероятно, мы поставим V-8», — сказал Шумахер, подчеркнув, что подобный шаг — это всегда ответ на запросы клиентов.

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Конструктор также высказал мнение, что подобный автомобиль, скорее всего, будет популярен лишь в США. Однако там X-class пока что не продаётся. Шумахер также сказал, что сегодня наибольшей популярностью пользуются варианты X-class с четырёхцилиндровыми двигателями.

Напомним, на данный момент самый мощный мотор, с которым продаётся Mercedes-Benz X-class — это 3-литровый турбированный дизельный двигатель V-6, который имеет мощность 258 л. с.