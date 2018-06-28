Кострома, 28 июня, 2018, 15:41 — ИА Регнум. В Костроме построят два детских сада на 280 мест, сообщает ГТРК «Кострома». Детсады-ясли должны появиться в Давыдовском микрорайоне и в Заволжье.

Альберт Самуэль Анкер. Детский сад. Вторая половина XIX века

На строительство новых объектов будет потрачено более 300 миллионов рублей. Деньги выделили федеральный, областной и городской бюджеты. В областном телевидении отмечают, что строить детские сады начнут в текущего году и завершат работы в 2019.

ИА REGNUM напоминает, что строительство новых детсадов стало возможно благодаря увеличению доходов Костромской области. За первый квартал 2018 года они увеличились на более чем 280 миллионов рублей. В связи с этим местная администрация внесла корректировки в областной бюджет и увеличила расходы на 1 миллиард рублей.

Помимо строительства 2 новых детсадов-яслей, костромские власти обещали потратить деньги на: