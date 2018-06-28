Вашингтон, 28 июня, 2018, 15:41 — ИА Регнум. В ходе переговоров в Хельсинки 16 июля президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят состояние российско-американских отношений, а также вопросы национальной безопасности. Об этом со ссылкой на Белый дом сообщает телеканал CNBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

«Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 16 июля в столице Финляндии — Хельсинки. Лидеры двух стран обсудят российско-американские отношения и ряд вопросов национальной безопасности», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня первый зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что встреча президентов США и России очень важна в условиях, когда мир находится в состоянии серьёзнейшего кризиса международных отношений.

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