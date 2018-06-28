Симферополь, 28 июня, 2018, 15:38 — ИА Регнум. В Крыму большинство помещений, в которых размещаются станции скорой помощи, находятся в непригодном для работы состоянии. Об этом во время рабочего совещания Совета министров РК 28 июня сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

«Наша задача — создать для врачей приемлемые и комфортные условия работы. Но, к сожалению, у нас помещения, где работают врачи скорой помощи, ещё хуже, чем помещения некоторых больниц и поликлиник. Так быть не должно! Люди должны работать так, чтобы им было комфортно», — заявил глава республики.

По его словам, до 15 июля должен быть готов план действий по поводу проведения ремонта уже существующих помещений станций и установке новых модульных помещений.

«Надо составить программу, чтобы было понятно, за счёт каких средств мы делаем ремонт помещений. Там, где ситуация совсем критическая и нужны большие финансовые затраты на капремонт, нужно установить модульные станции по типу модульных ФАПов», — отметил руководитель региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, помимо этого республиканские власти задумались о повышении зарплат и стимулирующих для работников скорой помощи, поскольку на полуострове уже не первый год фиксируется дефицит медицинских кадров.