Москва, 28 июня, 2018, 15:37 — ИА Регнум. Стоимость реализации проекта «Северный поток — 2» не возрастет, поскольку для этого нет никаких причин, сообщил 28 июня журналистам заместитель председателя правления компании «Газпром» Андрей Круглов.

Nord-stream2.com Стальные трубы

«Мы не ожидаем, что стоимость проекта «Северный поток — 2» увеличится», — сказал он.

Добавим, ранее финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран сообщал, что в случае дальнейшего противодействия строительству газопровода со стороны Дании, компания оператор может принять решение о прокладке труб в международных водах севернее этой страны.

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