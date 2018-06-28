Брянск, 28 июня, 2018, 15:37 — ИА Регнум. В Брянской области в ближайшее время может появиться первый в регионе центр по реабилитации диких птиц, пострадавших от рук человека или в дикой природе. Об этом 27 июня сообщила пресс-служба заповедника «Брянский лес». Центр откроет сотрудница заповедника Евгения Кайгородова, которая занимается помощью птицам.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Сова в заповеднике

Сейчас волонтеры уже построили первый временный вольер. В будущем они хотят создать комплекс, где будут содержаться птицы. Сотрудники центра будут помогать животным, в том числе, и лечить их.

«Наша основная задача — подготовить животных к возвращению в дикую природу. Птицы, утратившие способность самостоятельно прокормиться в естественной среде, остаются жить в Центре», — рассказала Евгения Кайгородова.

ИА REGNUM отмечают, зачастую в регионах не хватает подобных центров. Например, в 2017 году жителям Астрахани, которые нашли раненного краснокнижного орлана-белохвоста, пришлось вести птицу в Воронеж. Здесь его вылечили местные волонтеры.