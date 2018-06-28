Анкара, 28 июня, 2018, 15:33 — ИА Регнум. Турецкая сторона не отменит соглашение с Россией о приобретении зенитных ракетных систем С-400, несмотря на угрозы США о применении санкций. Об этом 28 июня в интервью агентству Bloomberg заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Goodvint ЗРК С-400

«Угрозы санкций со стороны США не отменят сделку по С-400 между Турцией и Россией», — цитирует агентство представителя Реджепа Тайипа Эрдогана.

Читайте также: Daily Sabah: ради F-35 Турция может предложить США изучить российские С-400

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл заявил, что к Турции может быть применен закон «О противодействии врагам Америки с помощью санкций». Он также пригрозил Анкаре «очень сильными» изменениями в отношениях с Вашингтоном.

Отметим, что угрозы в адрес Анкары раздаются из Вашингтона со дня подписания российско-турецкого кредитного соглашения по С-400. США угрожают, к примеру, исключить Турцию из программы поставок истребителей F-35.

Читайте подробнее: Турция — США: карта С-400 остается в игре