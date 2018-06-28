Казань, 28 июня, 2018, 15:27 — ИА Регнум. На подъезде к мосту через Волгу недалеко от КПП «Малиновка» ночью произошло столкновение двух автомобилей — внедорожник Kia из Татарии и Opel с номерами Ямало-Ненецкого автономного округа. В аварии пострадали семь человек, среди пострадавших — семилетний ребенок.

Энди Уорхол. Авария зеленой машины (фрагмент). 1963

Все пострадавшие были госпитализированы в 12-ю городскую больницу, сообщает «Татар-информ».

По данным пресс-службы Минздрава республики, состояние пострадавших врачи оценивают, как средней степени тяжести.

Травмы различной степени тяжести получили трое мужчин, трое женщин и один ребенок.

Все они находятся в сознании под наблюдением врачей.