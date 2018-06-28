Ташкент, 28 июня, 2018, 15:27 — ИА Регнум. В Узбекистане планируют увеличить размер штрафов за тонировку стекол автомобилей в 25 раз — с 172 240 сумов (1 370 рублей) до 4,3 млн сумов (34 251 рублей), сообщает 28 июня агентство «Подробно.uz» со ссылкой на соответствующий проект закона.

(сс)Tim Krauss Тонированный автомобиль

Проект закона предлагает изменить 126-ю статью кодекса об административных нарушениях, которая предусматривает в настоящее время штраф за тонировку в размере одного минимального размера заработной платы (1 370 рублей).

В случае принятия законопроекта повторное нарушение в течение года будет наказываться штрафом в 5,69 млн сумов (45 252 рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня сотрудники управления безопасности дорожного движения по всей территории Узбекистана приступили к рейдам по выявлению водителей с тонированными стеклами.