В Узбекистане в 25 раз планируют повысить штраф за тонировку
Ташкент, 28 июня, 2018, 15:27 — ИА Регнум. В Узбекистане планируют увеличить размер штрафов за тонировку стекол автомобилей в 25 раз — с 172 240 сумов (1 370 рублей) до 4,3 млн сумов (34 251 рублей), сообщает 28 июня агентство «Подробно.uz» со ссылкой на соответствующий проект закона.
Проект закона предлагает изменить 126-ю статью кодекса об административных нарушениях, которая предусматривает в настоящее время штраф за тонировку в размере одного минимального размера заработной платы (1 370 рублей).
В случае принятия законопроекта повторное нарушение в течение года будет наказываться штрафом в 5,69 млн сумов (45 252 рублей).
Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня сотрудники управления безопасности дорожного движения по всей территории Узбекистана приступили к рейдам по выявлению водителей с тонированными стеклами.