Калуга, 28 июня, 2018, 15:21 — ИА Регнум. В Калужском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ 28 июля прошел очередной этап защиты дипломных проектов по специальности «государственное и муниципальное управление». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Городской думы Калуги, в работе экзаменационной комиссии принял участие глава городского самоуправления Александр Иванов.

Пресс-служба Городской думы Калуги В аудитории

В 2016 году Городская дума города Калуги и РАНХиГС подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. В рамках договора проводятся совместные конференции, семинары, круглые столы, студенты академии посещают заседания думы и думских комитетов, участвуют в публичных слушаниях по различным вопросам городской жизни, проходят учебную и преддипломную практику в подразделениях городского парламента.

Глава Калуги оценил актуальность выбранных выпускниками тем дипломных проектов и уровень подготовки будущих специалистов.

«Видно, что студентам выбранные темы интересны, они всесторонне их проработали, изучили, но ощущается, что немного не хватает практических знаний, — поделился своими впечатлениями Александр Иванов. — Затронуты вопросы документооборота, профессионального развития кадров муниципального образования, перспективы развития ТОСов, проблемы разработки и реализации молодёжной политики. Эти выпускники — будущие сотрудники органов местного самоуправления. Наша задача — создать все условия для их дальнейшего развития и обучения, выявить наиболее способных, инициативных, деятельных и включить их в кадровый резерв специалистов».