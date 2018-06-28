Ленинградская область, 28 июня, 2018, 15:20 — ИА Регнум. Ленинградская область на законодательном уровне решила определить основные задачи региона в сфере туризма. Правительство Ленобласти одобрило и направило в региональный парламент законопроект «О туристской деятельности в Ленинградской области».

Башня св.Олафа в Выборге

Как сообщили 28 июня областном правительстве, среди приоритетных направлений развития туризма в Ленобласти — внутренний, въездной, социальный и детский туризм.

В числе основных видов туризм в регионе, — культурно-познавательный, религиозный, военно-патриотический, событийный, активный, экологический, оздоровительный, водный, гастрономический, сельский и этнотуризм.

Как ожидается принятие регионального закона поможет развитию туристского потенциала и совершенствованию туристской инфраструктуры, стимулирует бизнес к разработке конкурентоспособного туристского продукта, увеличит занятость населения и поможет наполнению бюджетов всех уровней и развитию социальной сферы.

«Необходимо создать благоприятные условия для развития туризма, увеличения туристского потока и для того, чтобы путешественники на территории нашего региона чувствовали себя комфортно», — отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

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Как сообщало ИА REGNUM, 2018 год объявлен в Ленинградской области Годом туризма. Как заявлял ранее губернатор Дрозденко, этот год будет переломным для развития областных туристических проектов. Такими крупными проектами являются реконструкция исторического центра Выборга, реконструкция Коневецкого монастыря и Старая Ладога. Также регион разработал десять маршрутов продолжительностью в 2−6 дней в рамках межрегионального проекта «Серебряное ожерелье».

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