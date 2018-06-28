Москва, 28 июня, 2018, 15:20 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп за последние полтора года проявил себя как очень последовательный человек, считает профессор МГИМО Андраник Мигранян. Об этом он заявил 28 июня в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя предстоящую встречу президентов России и США.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Си Цзиньпин

«В отличие от всех своих предшественников, которым было плевать на их предвыборные обещания, он свои последовательно реализовывает», — заметил Мигранян.

Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что во время избирательной кампании Трамп сказал, что Украина — это не проблема Америки, у которой и без того много других проблем.

«Проблема №1 американской внешней политики, обозначенная во время избирательной кампании Трампа, — это Китай и, конечно, наиболее важная проблема — можно ли остановить процесс, который США запустили, толкнув Россию в объятия Китая, — сказал Мигранян. — Это их тревожит больше всего. В ближайшем будущем будет схватка между двумя гигантами, и наше место козырное. На чью сторону мы встанем, та и победит. Нам есть что предложить, у нас есть очень серьёзное пространство для маневра».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению рядя экспертов, во время предстоящей встречи президентов РФ и США, лидеры двух государств обсудят вопросы, связанные с ситуацией в Сирии и на Украине, санкции против Ирана, северокорейскую ядерную программу и возможное возвращение РФ в состав «Большой семёрки». Каких-то фундаментальных решений, который могут быть достигнуты в рамках этой встречи, эксперты не ждут.