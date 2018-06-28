Приморско-Ахтарский район, Краснодарский край, 28 июня, 2018, 15:14 — ИА Регнум. Судоремонтная верфь в Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края может возобновить деятельность, приостановленную ранее. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 июня в пресс-службе краевой администрации по итогам визита в район руководителя департамента промышленной политики Краснодарского края Ивана Куликова.

Джеймс Тиссо. Портсмутская верфь. 1877

Судоремонтная верфь работала на базе производственной площадки «Морской терминал Приморско-Ахтарск». Однако затем работа была приостановлена в связи с необходимостью обновления терминала. Однако, по словам Куликова, работа верфи может возобновиться в скором времени — для этого есть все перспективы.

«Сейчас проводится анализ ситуации в морском терминале. В зависимости от результатов будут предложены наиболее подходящие инструменты для развития — это и меры господдержки, и поиск инвестора, и оказание помощи в поиске потенциальных заказчиков», — рассказал Куликов.

В регионе будет подготовлена «дорожная карта» по развитию судоремонтной отрасли.