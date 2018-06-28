Дмитров , Московская область, 28 июня, 2018, 15:14 — ИА Регнум. В Подмосковье крупное подтопление двора дома в Дмитрове удалось ликвидировать лишь после вмешательства административно-технических инспекторов. Из-за протекавшего канализационного люка был затоплен внутридворовый проезд площадью более 100 м кв, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Госадмтехнадзора.

Альфред Сислей. Наводнение в Пор-Марли. 1876

Как завила главный государственный административно-технический инспектор московской области Татьяна Витушева, для рассмотрения материалов административного дела, возбужденного в связи с затоплением проезда, в территориальный отдел инспекции вызвали представителя строительной компании ГК «Березовец». По итогам разбирательств поломка канализации была устранена, а вода, собравшаяся на поверхности, откачана.

«Основная задача инспекторов — устранение нарушений в содержании объектов, для того, чтобы обеспечить жителям Подмосковья комфортные и безопасные условия», — подчеркнула Татьяна Витушева.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, подмосковные города Дмитров и Ногинск стали городами областного подчинения. Соответствующий законопроект был принят 7 июня 2018 года.