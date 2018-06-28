Оренбург, 28 июня, 2018, 15:18 — ИА Регнум. В Оренбургской области прошли учения разведывательных подразделений, которые основывались на опыте боевых действий, полученных в Сирии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Центрального военного округа, во время учений разведчикам пришлось совершить 100-километровый пеший марш в условный тыл противника. Этот марш-бросок стал рекордным, до этого военные перемещались на расстояния до 35 километров.

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На практике разведчики отрабатывали сбор сведений о «противнике», его передвижениях и схронах. Также разведчики должны были сообщать сведения о возможных намерениях «врага». В учениях задействовали около 200 разведчиков: 20 отрядов по 8−10 человек.

На отработку заданий отводилось четверо суток. Стоит отметить, что в регионе сейчас стоит жара. Учения проводились с учётом опыта, приобретённого в Сирии во время боевых действий. Погодные условия Оренбургской области в настоящее время после долгих холодов почти соответствуют сирийским. Столбик термометра поднялся на 30 градусов по Цельсию выше ноля, а в начале июля синоптики прогнозируют температуру воздуха на уровне 39 градусов.

В условиях жары по оренбургским степям разведчики преодолели 100 км. В пути они добывали еду и огонь, маскировались от средств беспилотной авиации и сторожевых собак «противника».